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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحقق إنجازا جديدا

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

فازت المملكة العربية السعودية بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ولإدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ التابعين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (SMIIC)، وذلك عقب ترشح المملكة في الانتخابات التي أجريت هذا اليوم ضمن أعمال الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي تستضيفه المدينة المنورة. 

وسوف تستمر المملكة في مشاركتها الفاعلة ضمن أنشطة المجالس التخصصية بالمعهد للعام 2024، إلى جانب رئاستها لمجلس الإدارة والتي ستنتهي نهاية العام ٢٠٢١م.

تفعيل التعاون والعمل الإسلامي

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

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كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

وقد احتضن مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، ضمن استضافة المملكة لاجتماعات أجهزة المعهد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، بمشاركة وفود دول إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.

السعودية المجالس التخصصية منظومة البنية التحتية إدارة معهد المواصفات اخبار السعودية

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