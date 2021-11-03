نادر حمدي وزوجته يستعيدان ذكريات من عطلتهم الصيفية

نشر الفنان نادر حمدي، صورة له مع زوجته وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وظهر نادر حمدي، بصورة رومانسية مع زوجته من عطلتهما الصيفية وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وعلق نادر حمدي قائلا: "فين الصيف الجميل".

ويستعد نادر لعرض أحدث أعماله برفقة الفنان عمرو دياب فنشر صورة تجمعه بالهضبة وكتب عليها: "يتم طبخ شيئا ما".

ومؤخرا احتفل نادر حمدي، بعيد ميلاد زوجته ونشر أول صورة لهما بعد الزواج، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر حمدي، وهو يحتضن زوجته وعلق على الصورة: "كل سنة وانتي طيبة.. كل سنة وإنتي مراتي وحبيبتي".