قصواء الخلالي أول إعلامية مصرية تقدم فعالية عربية في «معرض الشارقة»

وجه ديوان حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى وهيئة الشارقة للكتاب، برئاسة أحمد بن ركاض العامرى، الدعوة للإعلامية والكاتبة المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، والذي يعد التوك شو الثقافي الأول من نوعه، وذلك لحضورها فعاليات إطلاق «المعجم التاريخي» العربي، وكذلك حضور افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40.

كما وجهت الدعوة للإعلامية قصواء الخلالي لإدارة وتقديم حدث ثقافي كبير ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وندوة بعنوان «الإعلام ودوره المعرفي والثقافي»، بحضور نخبة من الكتاب و وزراء إعلام من الدول العربية، ونخبة من المثقفين العرب، وذلك يوم الأحد 7 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والذي من المقرر أن يبث عبر وسائط الشارقة الإعلامية والثقافية، لتكون قصواء الخلالي بذلك أول إعلامية مصرية تدير حدث عربي بهذا السياق، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته السابقة.

وتقوم هيئة الشارقة للكتاب بتكريم الإعلامية قصواء الخلالي، اهتمامًا منها بتكريم أصحاب الجهود المتميزة في نشر الثقافة والوعي، وتقديرًا للخلالي ودورها في رفع الوعى والمشاركة في مشروع بناء الإنسان، عبر تقديم ورئاسة تحرير برنامجها «في المساء مع قصواء»، وذلك في إطار الدور التنويري الذي يقوم به معرض الشارقة الدولي للكتاب، في تكريم عدد كبير من المبدعين من دول العالم خلال دورات معرض الشارقة، والذي يعد أحد أهم وأكبر المعارض الثقافية في العالم، وبمجهود كبير من إدارته الحالية برئاسة أحمد العامري، خاصة بعد العودة للفعاليات الثقافية، التي سبق أن تحجمت لفترة طويلة بسبب وباء «كوفيد 19»، ليعود معرض الشارقة لفعالياته في دورته الأربعين، في أفضل فعاليات ومشاركات، من العالم أجمع.