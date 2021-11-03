شاعر المليون .. أبوظبي تفتح أبوابها لتحتضن فرسان الشعر بموسمٍ جديد

أضخم مسابقة للشعر النبطي

انطلقت أولى الحلقات التسجيلية للموسم العاشر من برنامج ومسابقة "شاعر المليون"، أضخم مسابقة في الشعر النبطي، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تضمنت جولة مقابلات لجنة التحكيم مع الشعراء في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية “عمان”.

وفتحت أبوظبي أبوابها لتحتضن فرسان الشعر بموسمٍ جديد ومتفرد، مثبتةً تكيفها مع الظروف العالمية وتخطيها للصعوبات، حيث تواجدت لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وتواصلت بطريقة مباشرة مع الشعراء في كل جولة باستخدام تقنية الواقع المعزز وعبر القمر الصناعي، إذ سمحت هذه التقنية للجنة التحكيم بالتفاعل مع الشعراء بشكل اعتيادي والتحاور معه بشكل مباشر.

واستهلت الحلقة في بدايتها مقتطفات من المواسم التسع الماضية في ملحمة الشعر والبيارق "برنامج شاعر المليون"، حيث استعرض خلالها مقاطع فيديو أرشيفية للشعراء الذين حملوا بيرق شاعر المليون.

كما تم الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، والناقد والروائي سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم بدر صفوق، وتركي المريخي.

لجنة التحكيم: جولة الأردن مميزة

قال الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، أن جولة الأردن كانت مميزة، بدءاً من اكتشاف الشعراء الذين لم يكن لهم نصيب من الحضور الإعلامي في الساحة الأردنية سابقاً، ‏ولكن بعد أن ذهب إليهم شاعر المليون وأخذ بأيديهم إلى الإعلام و إلى منابر الشعر، وجدنا أن أسهمهم أصبحت ترتفع حتى في الأردن، واصبح لهم وجود واصبحوا اشجع في الظهور وأكثر قبولا في المجتمع وأكثر تفاخر بأنفسهم، وهذا كله يصب بالنهاية في الشعر أولا، وثانيا في ما حققه شاعر المليون من أهدافه.

‏وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن برنامج شاعر المليون لا يبحث عن الخلل أو العيوب، ولكن البحث يكون عن الجماليات، أما إذا كان هناك خلل مثل كسر في الوزن وهذا طبعا من شروط المسابقة أن يستبعد، مشيراً إلى أن البعض يتهاون في قصيدة المشاركة.

‏وأشار سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم، إلى أن ‏المستويات في جولة الأردن كانت قوية جدا مقارنة في الموسم الثاني، وأن هذه النسخة أقوى، وفيها مواهب شعرية تشارك لأول مرة، وجوه تشابه وعلى مستوى جميل، ولقد وجهنا بعض الملاحظات إلى عدد من الشعراء على جوانب تتعلق في الوزن أو الصور الشعرية، ولكن بشكل عام كانت المشاركات مميزة وبمستوى مرتفع جدا.

مشاركين: "شاعر المليون" قبلة الشعراء والمبدعين

‏‏وأعرب شعراء مشاركين في مقابلات العاصمة عمان عن سعادتهم بالمشاركة في شاعر المليون ومقابلة لجنة التحكيم، والتي اعتبروها بحد ذاتها أنها أولى خطوات تحقيق الحلم والطموح الذي يسعى إليه كل شيء، مؤكدين أن شاعر المليون يعتبر قبلة الشعراء والمبدعين، وأن أجواء البرنامج تضفي للشاعر الإبداع والحماس وتحفزه على تقديم المزيد للوصول إلى أضخم منصة إعلامية تخدم الشعر النبطي وشعرائه على مستوى الوطن العربي.

14 شاعراً من 3 دول عربية يحجزون مقاعدهم في قائمة المائة

‏اجتمعت لجنة التحكيم لمناقشة ما قدمه الشعراء في جولة العاصمة الأردنية "عمان"، وذلك لفرز واختيار الشعراء الذين سيتأهلون إلى قائمة المائة.

‏وأعلن البرنامج عن أسماء المتأهلين في جولة الأردن، وذلك عقب انتهاء الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج شاعر المليون، حيث تضمنت القائمة 14 شاعرا من ثلاث دول عربية وهم ‏(معاذ مفلح قاسم الشرفات، نادر بركات المعيش، هلال الشرفات، ثابت الدهام، فاتن البريدي، عدي الزبيدي، مجد عصام الخمايسة، جمال عوض النبع، علي محمد البريكات) من الأردن، و(‏محمد عايض العزيزي المطيري، عبد العزيز العيافي، حامد شمقل العنزي، فرحان سلامة الرويلي العنزي) من السعودية، و(ناصر حميد السراج) من سوريا.