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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

عمر كمال وبعد الباسط
عمر كمال وبعد الباسط حموده

انتهى المغني عمر كمال من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “ضيعنا” برفقة الفنان عبد الباسط حموده في احد فنادق الجيزة.

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول للمغني عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا. 

كواليس كليب ضيعنا 

وتواجد موقع صدى البلد داخل كواليس تصوير فيديو كليب ضيعنا الذي يضم أجواء من البهجة والرقصات وتشارك الراقصة أوكسانا في العمل. ويتعاون عمر كمال مع عبد الباسط حموده لأول مرة.

من المقرر طرح فيديو كليب "ضيعنا" خلال الأيام المقبلة، عبر قناة عمر كمال على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الباسط حموده مع عمر كمال 

وأحيا عمر كمال خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات خارج مصر في جولة أوروبية كشف عن الكثير من تفاصيلها عبر حسابه على انستجرام شملت تركيا وإسبانيا. 

أعمال عمر كمال 

شوَّق المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على  البوستر: "ضيعنا .. قريبا ". 

وفي سياق آخر، علق عمر كمال ، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال: التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

عمر كمال عبد الباسط حمودة أغنية ضيعنا كواليس فيديو كليب ضيعنا اغاني عمر كمال

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