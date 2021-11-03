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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: بروتوكول تعاون بين الري والتنمية المحلية للحفاظ على المجاري المائية

مجلس النواب
مجلس النواب

شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، لقياس الاثر التطبيقي لبروتوكول التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل علي تفعيله علي مستوى المحافظات للاستفادة من المنافع والاملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف والتخلص من المخلفات الصلبة ونواتج التطهير علي جوانب المجاري المائية.

 

وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا البروتوكول كان هو محط اهتمامها البالغ خلال الجلسة العامة الاولي، بدور الانعقاد الأول، لمجلس النواب، وذلك  بتواجد وزير الموارد المائية والري بالمجلس.

وكشفت عضو مجلس النواب عن تقديمها  طلب مناقشة عامة والعديد من المخاطبات لتفعيل هذا البروتوكول الموقع منذ تاريخ 11-5-2020 والذي يقسم مهام الازالة والنقل للمخلفات واوجه الانتفاع بين الطرفين لصالح المواطنين .


ولفتت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الي أن هذا البروتوكول لم  يفعل بصورة واضحة ولم يتم قياس الاثر التطبيقي له علي ارض الواقع  حتي تاريخه رغم اهميته البالغه للحفاظ علي المجاري المائية والطرق واستغلال المنافع العامة للري وخاصة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد .

وفي ختام المناقشات، اوصت اللجنة بمتابعة الاثر التطبيقي بجميع المحافظات علي  أن يعقد اجتماع بعد ثلاثة اشهر من تاريخه بتواجد جميع ممثلي المحافظات من الوزارتين المعنيتين لمتابعة خطة التنفيذ.

مجلس النواب الأسكان الهلالى وزارة التنمية المحلية محافظة سوهاج

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