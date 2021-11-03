عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الداخلية توضح الأماكن العامة وضوابطها الصحية

السعودية
السعودية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية المقصود أن الأماكن العامة وضوابطها الصحية - وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة -  هي الأماكن  غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة (مسارات المشي)، التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، ولا يشمل ذلك الملاعب الرياضية، والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، بصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي، حيث يجب الالتزام بارتداء الكمَّامة، أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها.

وحث  المصدر جميع المواطنين والمقيمين الذين مضى ستة أشهر على اكتمال تلقيهم التحصين بجرعتيْن، إلى المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية (المُعَزِّزَة)، وذلك بهدف تعزيز مناعة المجتمع.

وشدد  المصدر علي  جميع منظمي الأنشطة ضرورة التحقق عبر تطبيق "توكلنا"، من الحالة الصحية لمرتادي تلك الأنشطة.

السعودية.. قرار عاجل بشأن طلاب المملكة

انفصال طبقات الجو.. ظاهرة نادرة تضرب سماء السعودية

وجدَّد التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بما فيها لبس الكمَّامة، والتباعد في الأماكن التي لا يتم التحقق فيها من حالة التحصين؛ مثل المساجد، وأسواق النفع العام، مثل أسواق الخضراوات والمواشي، وأسواق السمك والمسالخ، وكذلك المحلات التجارية الصغيرة مثل الكهربائية ومحلات النجارة والسباكة وورش السيارات، والممرات والساحات المكشوفة للمجمعات التجارية، وما في حكمها.

السعودية وزارة الداخلية المحلات التجارية الحالة الصحية الرياض تطبيق توكلنا

موضوعات متعلقة

أكسيوس: فرنسا والولايات المتحدة تحاولان إنهاء الأزمة السعودية اللبنانية

الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

ترشيحاتنا

أمين الفتوى بالإفتاء: المرأة رمز في تاريخ الإنسانية كلها..فيديو

لما الشوق سبقني.. صلاح عبدلله ينشد بيت شعر لأمير كرارة على الهواء|فيديو

ابنة المجني عليه في حادث الإسماعيلية : مش هنسيب حق ابويا..فيديو

سيكشفهم التاريخ.. أول تعليق من الرئيس التونسي على نفق السفارة الفرنسية

ميلان يتعادل مع بورتو ويقترب من توديع دوري أبطال أوروبا

الصحة: استخدام تطبيق جواز السفر الصحي للأغراض الداخلية بالمجان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

عطل فني يتسبب في توقف خدمة ماسنجر

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

فيديو

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ