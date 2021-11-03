السبت.. افتتاح أعمال المؤتمر العام لاتحاد الآثاريين العرب بالشيخ زايد

يفتتح يوم السبت القادم والموافق 6 نوفمبر أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للاتحاد العام للآثاريين العرب الرابع والعشرين، بمقر الاتحاد بالشيخ زايد تحت رعاية جامعة الدول العربية.

من جانبه ذكر الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثريين العرب بأن الجلسة الافتتاحية سيفتتحها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.

واقع الآثار



كما أوضح أن المؤتمر سيناقش واقع الآثار في الوطن العربي وخاصة في القدس واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان التي تتعرض آثارها للمخاطر نتيجة الصراعات بالمنطقة، وبالإضافة إلى ذلك سيناقش المؤتمر أساليب حماية وتأمين الآثار العربية درءًا للمخاطر المحدقة بها إلى جانب عرض مجموعة من التقارير الآثارية من قبل خبراء الآثار في اليمن والمغرب والجزائر وموريتانيا والإمارات ولبنان وسوريا والسودان التي ترصد حال الآثار والنتائج التي حققتها في مجال المكتشفات وأعمال الترميم والتأهيل في الوطن العربي.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المؤتمر سيكرم علماء الآثار الفائزين بجوائز المجلس والذين سبق الإعلان عن الجوائز التى انتهت منها لجان التحكيم.

وأضاف بأن المؤتمر سيناقش 50 بحثًا علميًا مقدم من علماء الآثار من مصر والمغرب والسودان والجزائر والسعودية والكويت وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق واليمن تتضمن أبحاثًا فى الآثار القديمة والآثار المسيحية والآثار الإسلامية والتقارير الأثرية العلمية.



مواجهة التهويد

كما يتطرق المؤتمر لمجموعة من التقارير الأثرية والتي تتضمن المخاطر الأثرية وجهود الدول لمجابهتها فى كافة البلاد العربية، وسيناقش المؤتمر قضية المسجد الأقصى في مواجهة التهويد والحفريات وتزوير التراث وسرقة الآثار العربية بالقدس.

ويناقش المؤتنر أيضا واقع الآثار والتراث والاكتشافات الأثرية بالمملكة العربية السعودية، واقع الآثار والتراث اللبناني والمخاطر المحدقة به، تهريب الآثار اليمنية " الأسباب والنتائج"، منبر صلاح الدين الأيوبي في الحرم الإبراهيمي في الخليل 484هـ/1091م وخطر الطمس والحرق والتهويد (دراسة آثارية فنية)، واقع التراث الثقافي السوري بعد عشر سنواتٍ من الحرب.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضًا لفنون الحلى والصدف من خلال المركز الإقليمى للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالمجلس ومديرته الدكتورة هناء عدلى ومعرضًا لمصلحة سك العملة المصرية يتضمن منتجاتها من الميداليات التذكارية والتراثية بالتعاون مع وزارة المالية.