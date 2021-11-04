مستشار وزير الصحة يكشف تفاصيل عن مستجدات تلقي اللقاح وإطلاق تطبيق "جواز السفر الصحي"

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعلن تطعيم الشباب من سن 15 عام لـ 18 عام بلقاح فايزر، مضيفاً أنه يمكن لكل مواليد 2006 التسجيل للحصول عى لقاحات كورونا.

وأضاف " أيسم صلاح الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق تطبيق إلكتروني بديل للشهادات الورقية لإثبات الحصول على لقاح كورونا، موضحاً أن تطعيم الأطفال سيكون في مكان مخصص وبعيد عن أماكن تطعيم كبار السن.

وأكد مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق " جواز السفر الصحي" عبر " جوجل بلاي" و سيكون بجانب الشهادة الورقية و المواطن في المنزل ممكن ينزل الأبلكيشن و هيقدر يستخدمه في السفر و في الأغراض الداخلية ، مضيفاً أن تطبيق جواز السفر الصحي سهل التسجيل و يتم إرسال كود على الهاتف المحمول بعد التسجيل لتأكيد البيانات ".

وأشار ،إلى أن المواطن يدفع رسوم قدرها 250 جنيهاً حال الرغبة في استخدام التطبيق لأغراض السفر خارج مصر، قائلاً إن الوزارة طرحت التطبيق إلى جانب الشهادة الورقية تيسيراً على المواطنين.

وأوضح، أن التطبيق يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، و هو مزود بثلاثة الوان " الاحمر" يدل على ان الشخص غير حاصل على اللقاح، و " الاصفر" يدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، و "الاخضر" يدل على تناول جرعتين.