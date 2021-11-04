عمر كمال يشارك كواليس كليب ضيعنا مع عبد الباسط حمودة

شارك المطرب الشعبي عمر كمال صورة جديدة من كواليس تصوير كليب ضيعنا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر برفقة عبد الباسط حمودة والراقصة أوكسانا، ولاقى تفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول للمغني عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا.

من المقرر طرح فيديو كليب "ضيعنا" خلال الأيام المقبلة، عبر قناة عمر كمال على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحيا عمر كمال خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات خارج مصر في جولة أوروبية كشف عن الكثير من تفاصيلها عبر حسابه على انستجرام شملت تركيا وإسبانيا.

أعمال عمر كمال

شوَّق المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على البوستر: "ضيعنا .. قريبا ".