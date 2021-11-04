ثروت سويلم يحسم الجدل حول مشاركة شيكابالا في مباراة القمة.. فيديو

قال اللواء ثروت سويلم، نائب رئيس رابطة الأندية للمحترفين، إن كان هناك قرار من لجنة المسابقات أو من اتحاد الكرة كان بإيقاف شيكابالا لـ 8 أشهر وتم استئناف هذا القرار، وأعلنت عن إيقافه لمدة 8 مباريات تقريباً.

وأضاف ثروت سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن نادي الزمالك لجأ للتحكيم في اللجنة الأولمبية، لافتاً إلى أن: "لو موضوع لجنة التحكيم هناخد بقراره فإن هناك موضوعات كتير أوي لجنة التحكيم أعطت قرارات فيه ولم تنفذ".

وتابع ثروت سويلم، "اتحاد الكرة به لوائح بجانب لوائح الاتحاد الدولي فإنه من المفترض أنه عندما يكون لاعب كرة لديه عقوبة ويعترض عليها فإن هناك جهة أعلى من اتحاد الكرة وهو الاتحاد الدولي والمحكمة الدولية وليس لجنة التحكيم، لأنها ليست جهة اختصاص بالنسبة لوائح اتحاد الكرة".

وأكد عضو رابطة الأندية المحترفين، أن عقوبة شيكابالا مستمرة من وجهة نظر اتحاد الكرة نظرًا للوائح والمادة 64 من لائحة المسابقات تشير إلى أن الجهة الأعلى للتظلم هي المحكمة الدولية، موضحًا: "الأقرب أن شيكابالا لن يلعب مباراة القمة من وجه نظر اتحاد الكرة والرابطة غير طرف في الأمر أصلا".