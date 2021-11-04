مستشفيات دمياط تستعد للموجه الرابعه من كورونا

محافظة دمياط

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مع عدد من قيادات المديرية مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد.

تناول الاجتماع العديد من الأمور والتي من أهمها جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والتأكيد علي المرور والمتابعة الاشرافيه وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال علي مدار ٢٤ ساعة ومتابعة أقسام العزل وبروتكول العلاج .

كما تناول الاجتماع تفعيل دور فرق الدعم النفسي لحالات العزل ومقدمي الخدمة الطبية والتأكيد علي متابعة تطبيق مكافحة العدوى والجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية .

كما تم مناقشة التعاقدات مع عدد اكبر من المدربين من أساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وتنكات الأكسجين.

تم التوجه بالشكر لمديري المستشفيات على مجهوداتهم خلال جائحة كورونا مع مداومة المتابعة الجيدة لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى .

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