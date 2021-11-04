فوائد مخلوط الكركم والحليب يمكن ان تحصلي عليها بتناول كوب ساخن من الحليب يوميا في الصباح فلا يضيف الكركم لونًا ونكهة إلى مطبخنا فحسب ، بل إنه مهم أيضًا في تعزيز صحتك وفقا لموقع هيلث.

يعمل الكركم في الحليب كمنقي للدم ويخلص جسمك من مشاكل الهرمونات والجهاز الهضمي والكبد وحتى الجهاز التنفسي.

كيف يعمل حليب الكركم؟



يحتوي الكركم على مكون نشط ، وهو الكركمين وهو بوليفينول طبيعي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات ومضادات الجراثيم والمضادة للميكروبات.

تعد مكملات الكركمين ضرورية للأشخاص الذين يعانون أو لديهم ميل نحو اضطرابات التمثيل الغذائي أو لديهم عظام ضعيفة.

يعزز الكركمين الموجود في حليب الكركم من صحة خلايانا ودمنا واعضائنا ويساعدنا على الشفاء بشكل أسرع.

فوائد أخرى لحليب الكركم

1- وداعا لمشاكل الجلد

حب الشباب ومشاكل الجلد شائعة بين المراهقين والبالغين على حد سواء وذلك لأن الكركم له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تعمل على علاج حب الشباب والندبات والبقع للحصول على بشرة صحية ومتوهجة.

يساعد حليب الكركم في الحفاظ على بشرة صحية لفترة طويلة. يمكن أن يساعد الكركم في تأخير آثار التقدم في السن على البشرة ، مما يؤدي إلى تخليصك من بقع الشمس والطفح الجلدي للحصول على بشرة تبدو أكثر شبابًا.

إذا كانت بشرتك دهنية ، استبدلي منتجات الألبان ببدائل نباتية مثل حليب اللوز أو حليب الصويا للحصول على نتائج رائعة.

2-منقي الدم الطبيعي

الكركم مطهر ممتاز ومنقي للدم. يمكن أن يساعد حليب الكركم مع العسل قبل النوم على إراحة الجسم من السموم وتنظيم تدفق الدم وتعزيز صحة الدم .

يمكن أن يساعد حليب الكركم في تنظيم الهرمونات ، خاصة عند النساء و يعد حليب الكركم هو مكمل طبيعي لعلاج عدم انتظام الدورة الشهرية والتقلصات المؤلمة والغثيان الناجم عن المشاكل الهرمونية لدى النساء.

3-حرقة المعدة

كوب من حليب الكركم يمكن أن يخفف من حرقة المعدة والانتفاخ ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية واللوزتين أن يستهلكوا حليب الكركم لتخفيف احتقان الصدر والسعال.

يعمل الكركم كمسكن طبيعي لآلام المفاصل والعضلات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ويساعد على تحسين صحة العظام.

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم بانتظام في بناء عظام أقوى وتقليل آلام المفاصل وهشاشة العظام في الركبتين والظهر والوركين وما إلى ذلك.