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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خطوة على طريق الوعي| كيف قضت مصر على أمية ربع مليون مواطن؟

محو الأمية
محو الأمية

تحظى قضية محو الأمية في مصر، باهتمام كبير من الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، حيث وضعت مصر قضية محو الأمية على رأس أولوياتها ضمن رؤية 2020، وبالفعل نجحت في محو أمية حوالي ربع مليون مواطن.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز التفاصيل عن مشروع محو الأمية، والذي بدأ فعليا منذ عام 2019، ونجح في محو أمية ربع مليون مواطن في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وذلك خلال السطور التالية.

جهود مصر

تتعاون الجامعات المصرية، مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وتقديم جميع أوجه الدعم التي تحتاجها الجامعات لتمكينها من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي.

وشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع محو الأمية بالجامعات، وذلك برئاسة وزير التربية والتعليم السابق الهلالي الشربيني، لتكون تلك اللجنة هي همزة الوصل بين الجامعات المصرية، ووزارة التعليم العالي.

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تحقيق النجاح

ونجحت مصر في تحقيق نجاح كبير في قضية محو الأمية، طبقا لتقرير وزارة التعليم العالي، والذي جاءت فيه جامعة عين شمس في المركز الأول بمحو أمية 30 ألفا و568 مواطنا، وجاءت بعدها جامعة المنيا بحوالي 30 ألفا و484 مواطنا.

وشدد وزير التعليم العالي، الدكتور مجدي عبد الغفار، على ضرورة استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، للاستفادة من قدراتها على محو الأمية وتعليم الكبار، وأيضا على ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان مصر بلا أمية تحقيقا لأهداف رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشاد عبد الغفار بنجاح الجامعات المصرية في محور أمية 230 ألفا و103 مواطنين، خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021، بالتزامن مع التحديات التي واجهت الخطة وأبرزها جائحة فيروس كورونا.

وأوصت اللجنة المشكلة بضرورة إضافة لائحة خاصة بكليات التربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة والتربية الرياضية، والدراسات العليا للتربية، ليقوم الطلاب أثناء دراستهم البكالوريوس أو الدراسات العليا بمحو أمية عدد معين من المواطنين، كشرط للتخرج.

إحصائيات الأمية في مصر

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر في سبتمبر الماضي، تقريرا عن أوضاع الأمية في مصر، وأكد فيه انخفاض معدلات الأمية بنسبة 24.1% خلال الـ 30 عاما الماضية.

وأوضح التقرير أن معدلات الأمية للأفراد وعمرهم من 10 سنوات لأكثر، قد انخفضت من 49.9% عام 1986، إلى 25.8% في عام 2017، وذلك بمقدار 24.1%، كما وانخفضت معدلات الأمية في الحضر عن الريف لتبلغ 17.7%، 32.2% على التوالي في تعداد 2017، مقارنة بمعدلات الأمية في الحضر والتي كانت 35.6% والريف 61.9 عام 1986.

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