رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: تنسيق مع مختلف الجهات للحد من المخاطر الطبيعية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك تعاونا كبيرا بين المعهد وجميع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئات حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ .

وأضاف أنه كان هناك اجتماع اليوم مع مجلس الوزراء لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر التسونامي وأن هناك تنسيقا مع معهد بحوث الشواطئ، بالإضافة الى شبكة الرصد الوطنية والتي كان المعهد دور كبير في تحديث إمكانيتها وقدرتها ومواصفتها مع هيئات حماية الشواطئ و معهد بحوث الشواطئ .

وأكد القاضي أن المعهد على أتم الاستعداد مع أي من المعاهد القومية والمؤسسات والجهات المعنية للحد من أى أخطار وكوارث طبيعة من الوراد حدوثها .

و أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن عقد ندوة توعوية بمخاطر التسونامي، تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر موجات الطوفان البحري (التسونامي).

قال القاضي إن الندوة تأتى بالتعاون مع مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض .