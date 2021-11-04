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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسع.

و يتزامن كذلك اليوم مع احتفال مصر بما يعرف بـ"عيد الحب"، واحتفال الكنيسة والبابا بالذكرى التاسعة لاختياره بطريركا للكرازة المرقسية من خلال القرعة الهيكلية التي أقيمت في 4 نوفمبر 2012، بينه وبين كل من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل آفا مينا، السكرتير السابق للبابا الراحل كيرلس السادس.

وولد البابا تواضروس الثاني في المنصورة، يوم 4 نوفمبر عام 1952، باسم وجيه صبحي باقي سليمان، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية، عام 1975، وتخرج في الكلية الإكليريكية عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.

وتعلمت والدته التعليم الأولي في دير القديسة دميانة، وكانت هي الأخت الأصغر لأخوتها، وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)؛ وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، والقمص رافائيل أفامينا، والقمص باخوميوس السرياني، والقمص سارافيم السرياني.

وفي يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2012، وبعد صوم الأقباط 3 أيام صوم من الدرجة الأولى فى أيام: الإثنين والثلاثاء والأربعاء التي توافق 22، 23، 24 أكتوبر 2012، أُجْرِيَت الانتخابات البابوية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاختيار 3 آباء من الخمسة الموجودين بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بناءً على عدد الأصوات، وقد انتهت الانتخابات باختيار كل من: الأنبا رافائيل (حصل على 1980 صوتًا)، والأنبا تواضروس (حصل على 1623 صوتًا، أي في المركز الثاني)، والقمص رافائيل آفامينا (حصل على 1530 صوتًا)، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 م.

وقد حصل الأنبا تواضروس على تزكيات من الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا، والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس اسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا اندراوس أسقف أبوتيج، والأنبا رفائيل الأسقف العام.
تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.

ويولي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ توليه اهتمامًا خاصًا بالشباب ويرى أنهم مستقبل الكنيسة، إذ يحرص على لقاء الشباب سواء من داخل مصر أو من خارجها، وذلك من خلال الملتقيات التي تعقدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عامين بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أو من خلال لقاءاته بالشباب عبر "اليوتيوب"، أو من خلال تقنية "الزووم" أثناء موجة كورونا.

وتقرر أن تبث الحلقة الأحدث من برنامج "٩٩ دقيقة" للشباب مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مباشرةً على صفحتَي المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز الإعلامي القبطي، بالإضافة إلى صفحة "كنيسة في بيتك"، الصفحة المسؤولة عن برنامج "٩٩ دقيقة"، على أن يكون ذلك يوم الأحد ١٤ نوفمبر الجاري.

ويستقبل قداسة البابا أسئلة واستفسارات الشباب أثناء البث المباشر من خلال التعليقات عبر الصفحات الثلاثة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات بدأت منذ بداية العام الجاري، تعويضًا عن المؤتمرات الشبابية التي يلتقي بها البابا مع الشباب.

الكنيسة القبطية الارثوذكسية البابا تواضروس الثاني عيد الحب القرعة الهيكلية وجيه صبحي جامعة الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

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