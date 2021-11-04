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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

تفعيل العمل بمركز
تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه اليوم تم  بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء وذلك بتوقيع إتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن جمهورية مصر العربية والأمين التنفيذى بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ مؤكداً أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التى تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب .

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية .

وألقى السفير محمد كريم نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء ، متمنياً أن يحقق رسالته المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه فى مواجهة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كلمة أشار فيها إلى أن المنظمة تطورت أنشطتها وفاعلياتها فى عدة مجالات منها التنموى والإقتصادى والإجتماعى وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقى حتى تطرقت إلى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب .

وألقى السفير عبد الرحيم القدميرى الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء كلمة وجه فيها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إنشاء مركز الساحل والصحراء وأشار إلى أن القيم التى يقوم عليها إنشاء المركز هى التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعى والفعال ضد الإرهاب .

يأتي ذلك فى إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيداً على الدور المصرى المحورى فى محيطها القارى.

بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر مركز مكافحة الإرهاب تجمع دول الساحل والصحراء دول الساحل والصحراء القوات المسلحة السيسي

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الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

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