رغم الاستحواذ طوال المباراة.. سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع مصر المقاصة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة التي أقيمت علي ملعب الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
استحوذ فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة وصلت لـ 69% مقابل 31 % لـ مصر المقاصة .
وسدد فريق سيراميكا كليوباترا 17 كرات 3منهم فقط بين الثلاث خشبات مقابل تسديدتين فقط لـ مصر المقاصة .
وانحسر اللعب في نصف الملعب دون خطورة كبيرة علي مرمي الفريقين طوال المباراة ، وطرد الحكم اللاعب محمود عقل لاعب فريق مصر المقاصة اثر تدخل خطر علي محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول .
وبدأ هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة امام بتشكيل يفوده باسم مرسي في الهجوم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري العام.
تشكيل سيراميكا كليوباترا :
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو - شادي حسين.
خط الهجوم: باسم مرسي.