هل يجوز الصلاة بالحذاء خلال فترة العمل ؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الصلاة بالحذاء خلال فترة العمل.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال امين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية إنه تجوز الصلاة فى الحذاء ان كان طاهراً ولكن عند توافر شروط الصلاة وهى طهارة البدن واستقبال القبلة وسترالعورة وطهارة الثوب وطهارة مكان الصلاة وعليه فإن كان الحذاء طاهراً وتوافرت باقى الشروط الصلاة فلا حرج فى ذلك.

هل يجوز قراءة القرآن وأنا ألبس الحذاء في العمل؟

ورد الى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز قراءة القرآن وأنا ألبس الحذاء في العمل؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا كانت السائلة على طهارة وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث، فلا بأس ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن وهي تلبسه، إلا أنه من الأفضل والأحسن أن تخلع حذاءها عند تلاوة كتاب الله الكريم.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات".

وأضافت أن من لبس الحذاء الطبي أثناء الإحرام يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ} [البقرة: