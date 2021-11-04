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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تنفي نقل منظومة إس-400 الصاروخية الروسية لقاعدة إنجرليك العسكرية

أرشيفية
أرشيفية

نفت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، مزاعم نقل منظومة “إس-400” الصاروخية الروسية إلى قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة، والتي تعتبر مركز تعاون تقليدي بين القوات التركية ونظيرتها الأميركية وغيرها من جيوش دول حلف الناتو، منذ عدة عقود.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه لا صحة للادعاءات حول نقل منظومة "إس 400" الروسية إلى قاعدة إنجرليك في أضنة، لافتًا إلى أن بلاده ترغب بالعودة إلى برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

 

وأوضح كالين في تصريحات للصحفيين، نقلتها قناة "إن تي في" التركية أن "الادعاءات حول نقل المنظومة [إس - 400] إلى قاعدة أنجرليك في أضنة غير صحيحة".

وأضاف "نرغب بالعودة لبرنامج مقاتلات إف - 35".

أردوغان: طلبت من بايدن إعادة مبالغ المقاتلات إف 35 أو منحنا إف 16

نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمنع بيع طائرات إف-16 لتركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، أنه شعر بوجود اتجاه إيجابي لدى واشنطن بشأن طلب أنقرة صفقة طائرات إف 16، وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في العاصمة الإيطالية روما.

 

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "لمست نهجاً إيجابياً من جانب بايدن في مسألة طائرات إف 16".

 

وأوضح: "طلبت من بايدن إعادة المبالغ التي دفعناها لبرنامج المقاتلات إف 35 أو منحنا إف 16 كبديل".

 

وأضاف أردوغان أنه أبلغ بايدن بعدم ارتياح تركيا لدعم الولايات المتحدة مليشيات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

الرئاسة التركية قاعدة إنجرليك إس-400 تركيا مقاتلات إف 35

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تركيا تنفي نقل منظومة إس-400 الصاروخية الروسية لقاعدة إنجرليك العسكرية

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