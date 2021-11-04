تركه أخواته وأولاده في الشارع.. "تضامن الغربية" تنقذ مُسنا بلا مأوى

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق، فى إنقاذ مُسن بلا مأوى كان يفترش الطريق العام وينام فى البرد القارس، وإيداعه دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا.



وتلقت لجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، بلاغا بوجود شخص يفترش الطريق وينام فى البرد القارس بطنطا .

على الفور انتقل الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ، وتم التحدث مع المواطن" م، أ، ر، أ "يبلغ من العمر 73 عاما ، وكان صاحب عمل وتركه أخواته وأولاده وتم اقناعه بنقله لدار رعاية المسنين والعجزة.

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