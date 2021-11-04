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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح عدة مشروعات تنمويه وخدميه بالفرافره

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

كما دشن المحافظ خلال جولته التفقدية بالفرافرة، بئر ري  الخريجين ٢ باللواء صبيح والذي يستفيد منه ٦٣ أسرة بإجمالي مساحة ٥٠٩ فدان .

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وقام بافتتاح مسجدي" عمر بن عبد العزيز" و "الوهاب" بقري الكفاح والمقام إحداهما ضمن خطة مديرية الأوقاف والآخر بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣.٥ مليون جنيه.

ومن ناحية أخري، افتتح الزملوط خلال الجولة، مقر إدارة تموين الفرافرة والذي تم إنشاءه لتيسير تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

وتفقد لمحافظ ايضا، قرى مركز الفرافرة التي يشملها المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقرى أبو منقار والكفاح والخير والنماء وأبو هريرة والنهضة واللواء صبيح، والتي تضم مشروعات مجمعات الخدمات ومياه شرب والصرف الصحي وتوصيل الكهرباء ورفع كفاءة المنازل والمدارس وإنشاء مراكز شباب وإقامة مشروعات صغيرة لأهالي القرى.

ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمني والتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركات العاملة بالمشروعات لتدريب طلاب المدارس الصناعية على الحرف التي تحتاجها المبادرة وإلحقاهم للعمل بهذه المشروعات.

 

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الوادى الجديد القيادات التنفيذية محافظة الوادى الجديد التنسيق طلاب المدارس الوحده المحلية المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الري الصرف المشروع القومي

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