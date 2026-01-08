قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
فن وثقافة

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني عن تكريم النجمة المصرية ريهام عبد الغفور في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان، التي من المقرر أن تُقام في الفترة من 30 مارس وحتى 6 أبريل 2026 بمدينة الأقصر جنوب مصر.

تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور جاء بناء علي حيثيات أقرتها اللجنة العليا للمهرجان، ومن بينها أنها ممثلة قدمت باقة من الأدوار التي رسخت حضورها كممثلة متعددة المواهب في الدراما والسينما، وأن مسيرتها الفنية حافلة وتمتد لأكثر من ربع قرن في التمثيل والمشاركة في أعمال مؤثرة على الشاشة الكبيرة والصغيرة، فريهام عبد الغفور(مواليد 6 سبتمبر 1978)

تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في الدورة المقبلة يأتي احتفاءً بمسيرة فنية جادة وواعية، استطاعت خلالها أن تنحاز للاختيار الصعب، وأن تقدم عبر السينما والدراما أدوارًا إنسانية عميقة عبّرت عن تحولات المجتمع المصري، وكرّست حضورها كإحدى أهم ممثلات جيلها، القادرات على الجمع بين الحس الفني الرفيع والصدق التعبيري، مشيرًا إلى أن ريهام تمثل نموذجًا للممثلة التي راهنت منذ بداياتها على الجودة الفنية والتنوع، وأسهمت بأدائها في إثراء المشهد السينمائي المصري بأعمال تحمل قيمة فنية وإنسانية واضحة.

ومن أبرز محطات مسيرتها التي شكلت علامة في السينما سلسلة من الأدوار السينمائية المهمة التي عكست تنوّع اختياراتها وقدرتها على التلوّن بين الدراما والكوميديا والإثارة، فقد بدأت حضورها السينمائي بفيلمي : سحر العيون وصاحب صاحبه عام 2002، ثم شاركت في عدد من الأعمال البارزة في منتصف العقد الأول من الألفية، من بينها : حريم كريم، ملاكي إسكندرية عام 2005، وقدمت أيضا أفلام مثل : زي الهوا، وجعلتني مجرماً عام 2006، حيث برزت في أدوار أكدت نضجها الفني المبكر، واستكملت مشوارها السينمائي بأعمال مثل : عجميستا عام 2007، والغابة عام 2008،  وصولاً إلى مشاركاتها اللافتة في أفلام الهرم الرابع عام 2016، والخلية عام 2017، وسوق الجمعة عام 2018، وصاحب المقام عام 2020، وأعز الولد عام 2021، وأما عن حالة الطقس عام 2022، ثم ليلة العيد عام 2024، وآخر أفلامها فيلم "خريطة رأس السنة " .

وتُعد دورة 2026 من أبرز دورات المهرجان، إذ تحمل اسم المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين بمناسبة الاحتفاء بمئوية ميلاده تحت شعار " يوسف شاهين.. حدوتة مصرية "، في إقرار بتأثيره العميق في السينما العربية والإفريقية.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأس شرف دورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، ويرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري، وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وبرعاية نقابة السينمائيين، شركة أفلام مصر العالمية، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وأوراسكوم تيليكوم ، والبنك الاهلي المصري.

