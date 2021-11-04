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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اخترنا لك| في الفالنتين المصري.. روايات جسدت الحب والرومانسية

رواية الأسود يليق
رواية الأسود يليق بك

لطالما كان الحب هو مصدر الإلهام للعديد من الكتّاب حول العالم، لتتنوع الأعمال التي تتناول هذا المفهوم بين الرواية، والقصة وغيرهما من الأعمال الأدبية، التي تحول الكثير منها إلى أعمال مرئية بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

 

وفي عيد الحب المصري يرصد «صدى البلد» بعض الأعمال الأدبية التي تناولت مشاعر الحب والرومانسية خلال أحداثها.

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ومنها رواية «ليطمئن قلبي» للكاتب أدهم شرقاوي، وهي رواية رومانسية تدور أحداثها عن مفهوم وقضية الحب بشكل عام، وكذلك رواية «نبض» للمؤلف نفسه وتتناول قصة حب قصيرة في زمن الحرب، وتجسد أحداث رواية "نبض" مجموعة من الأحداث التاريخية.

73758-قواعد-العشق-الأربعون
73758-قواعد-العشق-الأربعون

أما رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية ألف شفق عن جلال الدين الرومي، تتناول قصتين الأولى في الزمن المعاصر لإيلا روبنشتاين غير السعيدة في زواجها، والأخرى في القرن الثالث عشر عندما قابل الرومي مرشده الروحي ومعلمه "شمس التبريزي" وكتبا معا رسالة شعر الحب.

 

وكذلك رواية «انكسار الروح» للكاتب محمد المنسي قنديل، وتجسد قصة حب بطلي الرواية فاطمة وعلي، وتدور الأحداث على مدار الفترة التي شهدتها مصر خلال أحداث ثورة  23 يوليو 1952.

 

أما رواية «أحببتك أكثر مما ينبغي» للكاتبة السعودية أثير عبدالله الشيمي، تعد أحد أكثر الروايات رومانسية، وتتبع منهجا رومانسيا بصورة سلسة، وتعد من أشهر الروايات الرومانسية على الإطلاق.

 

ومن الروايات الرومانسية ذات الطابع العامي رواية "اكتشفت زوجي في الاتوبيس" للكاتبة دعاء عبدالرحمن، فيما برعت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي في الاستحواذ على قلوب الكثير من خلال روايتها "الأسود يليق بك" التي تدور أحداثها عن فتاة حالمة مزق الإرهاب شتات عائلتها في الجزائر وتسافر إلى سوريا وهناك يحاول مليونير إقناعها بحبه.

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