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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكشف النهائي لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.. صورة

صدى البلد

يتنافس غدا الجمعة ، 15 مرشحا على 6 مقاعد خلال انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا  وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية  عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

 

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشي اركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

 

أشرف زكي: المهن التمثيلية أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات

 

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

 

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها يوم ٥ نوفمبر وأنا أعلن تأييدي لخماسي  المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

 تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

 

اختتم أشرف زكي  :" لا أفرض على أحد  أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها.

 

وأضاف أشرف زكي، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن الانتخابات ستكون قوية، وستشهد تنافسا كبيرا للغاية.

 

وأشار إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة، لتحجيم عمل اي حد في النقابة او مصرح له من النقابة في حال ارتكابه مخالفات.

 

وأوضح أن النقابة لن تستطيع منع المخالفات بطريقة كلية، ولكن وضعنا إطار لكل شركات الإنتاج، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة لوجود اهتمام واستجابة  منهم على كل ذلك.

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نتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية 15 مرشحا 6 مقاعد نقابة المهن التمثيلية نادي نقابه المهن التمثيلية الساعة العاشرة

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