علاج طنين الأذن بزيت الزيتون والثوم

إذا كنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة ولا تسمع عنها ، فذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة لا يهتمون بمثل هذه الأمراض البسيطة ولا يذكرونها. هذه المشكلة في الواقع ليست مرضًا بسيطًا كما يعتقد معظم الناس.

هناك سببان رئيسيان وراء طنين الاذن ، أحدهما نفسي ويعود في الغالب إلى نوع من الصدمة يكون السبب نفسي ، فمن الصعب تشخيصه حتى بالنسبة للطبيب.

إذا كانت لديك هذه المشكلة ، أنصحك بالخروج وعدم الجلوس طوال اليوم.

كلما قضيت وقتًا أطول مع نفسك ، زادت صعوبة التخلص منه.

سبب آخر نظامي وقد يكون ناتجًا عن أسباب طفيفة مثل شمع الأذن أو أسباب رئيسية مثل ثقب طبلة الأذن أو العدوى أو وجود سائل في الأذن الوسطى. في عالم اليوم ، من المحتمل أن تكون الضوضاء العالية هي السبب الرئيسي وراء ذلك ، وإذا تقدم ، فقد يتسبب في فقدان السمع.

مكونات

زيت الثوم

زيت الزيتون

لا تشتري زيوت الثوم منخفضة السعر ولا تشتريها إلا من متاجر موثوقة. يضيف التجار الصغار الثوم أو خلاصة البصل إلى الزيوت النباتية بينما يضيف بعضهم الكحول ؛ في كلتا الحالتين ، فهي ليس لها أي تأثير علاجي.

ضعي كمية قليلة من زيت الثوم على منشفة ورقية أو منديل وانتظري ما يقرب من خمس دقائق يتطاير الكحول أكثر من الزيت ، لذا إذا كان يحتوي على كحول ، فسوف يختفي من المنشفة الورقية.

يمكنك أيضًا اختباره عن طريق إسقاطه على إصبعك وفرك أصابعك معًا بشكل متكرر.

بعد خمس دقائق تقريبًا ، إذا لم يتبق شيء بين أصابعك ، فسيكون من الحكمة تغيير المنتج لأن الزيت لا يمكن أن يتبخر بهذه السهولة.

هذه الزيوت ، أتحدث عن الزيوت الحقيقية ، هي مطهرات قوية وبعد اختيار الزيت المناسب ، يجب أن تسقط هذا الزيت في أذنك قبل الذهاب إلى الفراش.

وفي اليوم التالي يجب أن يكون زيت الزيتون فاتر استمر في هذا العلاج لمدة أسبوع.

يمكنك أيضًا استخدام شاي البابونج إذا كنت تواجه مشكلة في النوم. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل آثار الاكتئاب إذا كان سبب طنين الأذن لديك.