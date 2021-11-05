سر ذهاب الفنان داوود حسين عند قبر والدته في كل عمل فني

حل الفنان داوود حسين، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أبرز محطاته الفنية.

وتحدث الفنان داوود حسين خلال حواره بالبرنامج، عن ذكريات وفاة والدته، قائلا:" أصيبت بصدمة فور معرفتي خبر وفاة والدتي، وأوقفت السيارة في منتصف الطريق وتسببت في توقف الطريق كاملا، لأن فراق الأم شيء صعب جدًا وفجأة يجد الإنسان شعره شايب وحتى الماشية نفسها تتغير".

وأوضح:" "أنا حتى الآن كلما أقبل على عمل أو أي شيء أو قرار أذهب لقبر والدتي وعادة أذهب مع زوجتي وأطلب منها أن أتحدث مع والدتي على انفراد".

كما تطرق أيضا للحديث عن مرض والده، مردفا:" "أنا حتى الآن كلما أقبل على عمل أو أي شيء أو قرار أذهب لقبر والدتي وعادة أذهب مع زوجتي وأطلب منها أن أتحدث مع والدتي على انفراد".

