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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أم الدنيا...استون فيلا يحتفل برفع علم مصر بملعب فيلا بارك

صدى البلد

احتفل نادي ستون فيلا المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب برفع علم مصر أعلي ملعب الفريق .

ونشر الحساب الرسمي ب استون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لعلم مصر اعلي ملعب فيلا بارك

وعلقت :"علم أم الدنيا دائمًا حاضر فى ملعبنا".

وكان فريق وست هام يونايتد حقق فوزا هاما على حساب نظيره أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب " فيلا بارك " في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل وست هام هدف التقد طبم عن طريق بن جونسون في الدقيقة 7، في حين أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 34.
 

وشهدت الدقيقة 50 من عمر المباراة حصول لاعب أستون فيلا إزري كونسا على بطاقة حمراء، ليلعب أصحاب الأرض بـ10 لاعبين.

وأحرز بابلو فورنالس الهدف الثالث لكتيبة ديفيد مويس في الدقيقة 80، وأنهى جارود بوين رباعية الضيوف بتسجيله هدف في الدقيقة 84.

ورفع وست هام رصيده بهذا الفوز الى 20 نقطة في المركز الرابع بجانب مانشستر سيتي، وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما تجمد رصد أستون فيلا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر

الدوري الإنجليزي التواصل الاجتماعي الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي تشيلسي أستون فيلا

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أم الدنيا...استون فيلا يحتفل برفع علم مصر بملعب فيلا بارك

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