أشرف زكي : أحذر اي شخص من استخدام اسمي خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة

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كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد عن تحذيره من استخدام اسمه خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تقام اليوم .

قال أشرف زكي :" النقابة في مرحله جديدة ، في كام شهر كان في تعاون كبير من الشركه المتحدة ومضينا معهم بروتكول يجعلنا نشعر بالامان".

أضاف أشرف زكي :" توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي برعايه الفنانين ، تجعلني أشعر بأن المجلس القادم سيكون محظوظا فيما هو قادم ".

وقال نقيب المهن التمثيلية :" لأول مرة أعلن دعمي لاسماء بعينيها ؛ انا لم أجبر أحد ان ينتخب اخر".

اختتم أشرف زكي :" احذر ان يتسخدم أحد اسمي خلال الإنتخابات ؛ لان هناك بعض الناس بتروح وبتقول ده غدر بينا ده وده انا هقوله علي موقفي ".

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشي اركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

أشرف زكي: المهن التمثيلية أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها اليوم وأنا أعلن تأييدي لخماسي المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

اختتم أشرف زكي :" لا أفرض على أحد أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها

وأضاف أشرف زكي، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن الانتخابات ستكون قوية، وستشهد تنافسا كبيرا للغاية.

وأشار إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة، لتحجيم عمل اي حد في النقابة او مصرح له من النقابة في حال ارتكابه مخالفات.

وأوضح أن النقابة لن تستطيع منع المخالفات بطريقة كلية، ولكن وضعنا إطار لكل شركات الإنتاج، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة لوجود اهتمام واستجابة منهم على كل ذلك.