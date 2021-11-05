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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داوود حسين: والدي كان يغير مني لهذا السبب

صدى البلد

حل الفنان داوود حسين، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أبرز محطاته الفنية.

وتحدث الفنان داوود حسين خلال حواره بالبرنامج، عن ذكريات وفاة والدته، قائلا:" أصيبت بصدمة  فور معرفتي خبر وفاة والدتي، وأوقفت السيارة في منتصف الطريق وتسببت في توقف الطريق كاملا، لأن فراق الأم شيء صعب جدًا وفجأة يجد الإنسان شعره شايب وحتى المشية نفسها تتغير".

وأوضح:" "أنا حتى الآن كلما أقبل على عمل أو أي شيء أو قرار أذهب لقبر والدتي وعادة أذهب مع زوجتي وأطلب منها أن أتحدث مع والدتي على انفراد".

وأشار إلي أنه كان يربطه علاقة قوية جدا بوالدته وكان تهتم به اهتماما كبيراُ، الأمر الذي أثار غيرة والده.

كما تطرق أيضا للحديث عن مرض والده، مردفا:" “أنا حتى الآن كلما أقبل على عمل أو أي شيء أو قرار أذهب لقبر والدتي”.
 

دى ام سى وفاء الكيلانى الإعلامية وفاء الكيلاني برنامج السيرة داوود حسين

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