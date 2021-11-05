لقاء الخميسى تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "حتة من القمر"

أعربت الفنانة لقاء الخميسى، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "حتة من القمر، مضيفة:""لو فكرت قبل ما أعمل المسلسل إنى هوصل لهذا النجاح لم أكن أتوقع أن أصل لهذه المرحلة.

وأوضحت خلال حوارها مع رامي رضوان ببرنامج " مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى"،:" "البداية كنا بنفكر في عمل مسلسل 5 حلقات، وكنا نفكر في تقديم عمل له رسالة، والمسلسل هو رسالة أكبر من التنمر، وتحمسنا للفكرة لأنها في منتهى الجمال".

وأردفت:" فوجئت بفكرة الوحمة في المرأة، ورجعنا لدكتور متخصص، واكتشفنا أن هناك نسبة كبيرة لديهم وحمة في الوجهه سواء أطفال أو سيدات،

وأشارت إلي أنها تلقت الكثير من الصور لبعض الحالات التي لديهم وحمة الوجة وأكدوا لها ان المسلسل جعلهم يحبون أنفسهم أكثر.

