نصائح غذائية للحافظ على الوزن في الشتاء.. فيديو

كشفت الدكتورة نسمة ياسر، استشاري التغذية، عن الطريقة السليمة للحفاظ على الوزن، خلال فصل الشتاء، وكيفية التحكم في الشهية على مدار اليوم.

وقالت نسمة ياسر، خلال لقائها بـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الجسم يسير بآلية حرق الدهون بشكل كبير في فصل الشتاء ؛ لكي يحصل على التدفئة ، وهو ما يشعرنا بالجوع المستمر ، منوهة بأن الجسم لا يكون بحاجة لوجبات غذائية عالية الدهون ، ويمكن التعويض عنها بالفاكهة ، والأكلات المفيدة .

وأضافت نسمة ياسر، أن البطاطا وقرع العسل من الأكلات المغذية والمشبعة في فصل الشتاء، والتي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها للشعور بالدفء.

وأشارت إلى أن طريقة الطهي هي التي تحدد كمية السعرات الحرارية في الوجبات، موضحة أن حصة الوجبات اليومية تتحدد حسب وزن الشخص .

ولفتت إلى أن الرياضة تشكل نسبة 30% من النظام الصحي في فصل الشتاء، وهي التي تكسب الشخص الشكل المتناسق المطلوب .