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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس الجمعة.. معتدل على القاهرة والعظمى بالإسكندرية 29.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفًا ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في أخره، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19.
الإسكندرية العظمى  29 الصغرى 19
مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18.
سيوة العظمى 31 والصغرى 15.
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21.
دمياط العظمى 27 والصغرى 21.
الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20.
السويس العظمى 28 والصغرى 21.
العريش العظمى 27 والصغرى 19.
سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 14.
طابا العظمى 28 والصغرى 20.
شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 23. 
الغردقة العظمى 31 والصغرى 22.
الفيوم العظمى 29 والصغرى 17. 
بني سويف العظمى 29 والصغرى 17.
المنيا العظمى 30 والصغرى 17.
أسيوط العظمى 31 والصغرى 16.
سوهاج العظمى 32 والصغرى 18. 
قنا العظمى 32 والصغرى 19.
 

 

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