مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط

لقي8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بينهم أطفال في حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي وقع اليوم الثلاثاء بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث سقوط تروسيكل محمل بالأطفال في ترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 8 جثث و 5 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى ابوتيج النموذجي.