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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفلاحين عن معاشك بإيدك: لم نكن نتخيل تحقيق الحلم

حسين أبو صدام
حسين أبو صدام

وجه حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما جرى إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين «معاشك بإيدك»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلًا إنه يشعر بفرحة كبيرة جدا وحلم تحقق، انتظروه منذ سنوات طويلة بعدما عانى الفلاح المصري من التهميش لعقود طويلة.


وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لم يكن الفلاح المصري يتخيل أن يحصل على معاش مثل الموظفين، وأهنئ كل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي على هذا الإجراء»، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل على تكريم الفلاح المصري. 


وتابع: «هذه المبادرة كريمة من قائد كريم لفلاح مصري تعب وصبر من أجل تحقيق هذا الحلم، ففي مصر 6000 جمعية فيها 5 مليون فلاح يستهدفهم المعاش التأميني، وستدعمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حتى يحصل الفلاح على حياة كريمة في سن متقدمة حتى لا يضطر إلى العمل».

وأشار، إلى أن الفلاح سيحصل على المعاش في 3 حالات، أولها بلوغ سن الاستحقاق القانوني الذي ستقره وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، معربا عن تمنيه بأن يحصل الفلاح على جزء من هذا المعاش في حالة العجز الجزئي، لأن الفلاح يعتمد على الجانب العضلي. 

كما أعرب عن أمله بحصول الفلاحين المستأجرين على مالكي الحيازات على المعاش، لافتًا إلى أن الفلاح المصري بعد سن الستين يكون من الفئة الأولى بالرعاية، لأنه لا يملك إلا أرضه، كما أنه قضى كل حياته في العمل.

حسين ابو صدام لرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الفلاح المصرى الدولة المصرية

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