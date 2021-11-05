ما حكم التيمم للعجوز المريض؟..الإفتاء تجيب

ما حكم التيمم للعجوز المريض؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من رجل يسأل ما حكم التيمم برجل عجوز مريض لا يستطيع الوضوء.

ما حكم التيمم للعجوز المريض؟

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم التيمم للعجوز المريض؟ أنه من كان قادراً على استعمال الماء فلا يجوز أن يتركه ويتيمم إلا عند العجز عن استعماله حقيقة أو حكماً، وهناك العديد من الحيل التي تساعدنا في الوضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء؟

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التيمم رخصة يجوز للإنسان استعمالها في حال فقد الماء حقيقة أو حكمًا.

وأوضح «الورداني» في فيديو هل يجوز التيمم للمريض مع وجود الماء ؟ أن فقد الماء حقيقة يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، مشيرًا إلى أن فقد الماء حكمًا يعني العجز عن استعمال الماء لعذر شرعي كمن خاف زيادة مرض أو كان في استعماله له خطرًا على صحته.

وأضاف أنه يجوز التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر على السواء في حالة فقد الماء حقيقة أوحكمًا.

هل يجوز التيمم عند قطع المياه؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال: إن فاقد الماء حسا أو حكما له أن يتيمم، وفقدان الماء حسا؛ بمعنى تواجد شخص في مكان ليس فيه مياه حوله في مساحة كيلو متر مثلا.

وأضاف أحمد ممدوح أنه لا يجوز التيمم لو قطعت المياه عن شخص ومتوفرة عند جاره أو في أى مكان حوله، أو يستطيع أن يشتريها من محيطه حتى لو زجاجة مياه معدنية يتوضأ بها.

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب" إلى أن أن فاقد الماء حكما يكون بتوافر الماء أمامه ولكن لا يستطيع أن يستعمله، كشخص “متجبس” أو لمرض واستعمال الماء سيزيد هذا المرض سوءا، ففى هذه الحالة يجوز له التيمم.

وأوضح أن التيمم يكون بأن يأتي الإنسان على غبار وينوى التيمم واستباحة الصلاة ويضرب عليه ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسح وجهه ويديه إلى المرفقين مع النية فى كل الحركات أنه يتيمم