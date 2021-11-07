أحدث أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر | صور

تواصل شركة شيري الصينية تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات،بعدما كشفت عن نسختها الجديدة شيري تيجو 3 موديل 2022، تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

ينتمى طراز تيجو 3 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن. متر، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت شيري تيجو 3 على بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

دعمت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، مصابيح أمامية مع خاصية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة، مصابيح خلفية LED، التحكم فى عجلة القيادة، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، منافذ كهربائية.

تحتوى سيارة شيري تيجو موديل 2022 على نظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط 8 بوصة، مشغل أسطوانات DVD، وعدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة، مخرج USB بلوتوث، إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشاشة، ومكييف هواء أوتوماتيكي.

يبلغ سعر شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر 250 ألف جنيه.