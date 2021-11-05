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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آثار عين شمس تفتتح التدريبات الميدانية للطلاب بزيارة الأهرامات وسقارة

الدكتور حسام طنطاوي
الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس عن الجدول الزمني للتدريبات الميدانية لطلاب المستوى الأول تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح الدماطى عميد الكلية.


وصرح الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية بأن التدريبات الميدانية والزيارات العملية للمتاحف والمواقع الأثرية والتراثية جزءا لا يتجزأ من البرامج الدراسية للكلية ويتمّ تقديمها ضمن إطار مُؤسَّسي وأكاديمي، وتهدف بشكل أساسي إلى اكتساب الطلّاب مجموعة من المهارات، والخبرات الوظيفية المرتبطة بسوق العمل والرَّبْط بين المعرفة النظريّة، والتطبيق العَمَليّ.


وأكد د. حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن مواد اللائحة الداخلية لكلية الآثار أفردت للتدريبات الميدانية والزيارات العلمية المادة رقم المادة(12) وتنص على أن التدريبات الميدانية والزيارات العلمية (الساعات الميدانية) ملزمة وهي جزء مكمل لدراسة مقررات العمارة والفنون والمتاحف والتنقيب والحفائر وغيرها من المقررات، وأشار سيادته إلى هذه التدريبات والزيارات تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار وبعد الحصول على التصاريح اللازمة.


وحددت د. إيمان نُصير مديرة وحدة التدريب الميدانيي والعملي بكلية الآثار يوم الأحد 7 نوفمبر الحالي لبدء التدريبات بزيارة منطقة الأهرامات، ويلي ذلك زيارة منطقة سقارة وميت رهينة يوم الاحد 14 نوفمبر، وفقا للجدول المعلن لطلاب برامج الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية.


كما سيقوم طلاب برنامجي علوم الآثار والحفائر وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بزيارة اهرامات الجيزة يوم الخميس ١١ نوفمبر ويعقبها زيارة  سقارة وميت رهينة يوم الخميس ١٨ نوفمبر.

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