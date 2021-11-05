مغامرات الجاموس البري في برنامج عالم الحيوان.. نوستالجيا

عرض برنامج "عالم الحيوان"، المذاع على الفضائية المصرية، فيلما تسجيليا عن حياة “جاموس السافانا الإفريقي”، وعلق على الفيلم التسجيلي محمود سلطان.

وقال محمود سلطان، خلال الفيلم، إن هذا النوع من الجاموس تحيط بها مجموعة من الطيور التي تعيش على أجساد أفراس النهر، وتتغذى على الطفيليات الموجودة على جسدها، كما تلتهم مجموعة ضخمة من العشب يوميا.

وأضاف محمود سلطان، أنه له القدرة على تخزين الطعام في معدته لأوقات لاحقة، ويستطيع أن يغترها ويهضمها في وقت لاحق.

وأوضح أن الأسود تعتبر من الحيوانات المفترسة التي تصطاد "الجاموس البري"، وتنتظر نشوز أحد الأفراد عن القطيع، وتحاول في تلك الحالة والدة الفريسة أن تدافع عن صغيرها من الأسود .

ومن الممكن أن تتعرض الأسود في حالة مهاجمة الجاموس البري لإصابات بالغة ، وتفشل في الانقضاض على فرائسها .