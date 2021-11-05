العالم يحاصر كورونا عام 2022.. مصر تواجه الأزمة بحملة موسعة من التطعيمات

منذ انتشار جائحة كورونا، وتسعى مصر بشتى السبل لتوفير الخدمات الطبية المناسبة للجميع، وعملت على توفير لقاحات كورونا لجميع أبنائها، ولم تكتف بذلك بل وأصبحت مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا والشرق والأوسط، وعلى مدار العامين الماضيين، سخرت مصر طاقاتها المختلفة لخدمة هذا الهدف وتحقيق الاستقرار في المنظومة الطبية والصحية لدى المواطنين.

تقدر الإحصائيات الرسمية، أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين من لقاحات كورونا المختلفة، أكثر من 35 مليون جرعة، وتنتج مصر حاليا حوالي 2 مليون جرعة أسبوعيا من لقاحات كورونا، بالتعاون مع الحكومة الصينية، لتصنيع لقاح "سينوفاك – فاكسيرا"، في ظل توقعات باستقدام 7 ملايين جرعة من اللقاحات من الخارج.

أهمية اللقاح

وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح فيروس كورونا لا يمنع المرض، ولكنه يقلل بنسبة كبير حدوث مضاعفات، مؤكدا أن الوفاة تكون غالبا بين غير المطعمين.

وأوضح الخولي خلال تصريحات إعلامية مع الإعلامي شريف عامر، أن بعض الدراسات في الدول التي تشهد نسب تطعيم مرتفعة، وجدت أن اللقاحات تحمي بنسبة 90% من دخول المستشفيات، وتحمي بنسبة 95% من حدوث حالات وأعراض خطيرة تستدعي العناية الفائقة، وتحمي من الوفاة بنسبة 98%.

وأكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن ما يشهد العالم، لم يحدث منذ 100 عام، متوقعا أن يكون عام 2022 أفضل وذلك بفضل توافر اللقاحات وتطعيم أكبر عدد من الدول وأنه من الممكن أن يتم تغطية 50% من دول العالم باللقاحات خلال 2022.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز الجهود المصرية لجعل عام 2022، أكثر أمنا من خطر جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، خلال السطور التالية.

جهود مصر

تسعى مصر لتطعيم 800 ألف مواطن يوميا، عبر 580 مركزا لتقديم اللقاحات، بينها 134 مركزا للسفر، ونجحت حملات التطعيم المصرية في تطعيم أكثر من 35 مليون مواطن خلال 88 يوميا، بجانب خطط الدولة لـ تطعيم العاملين بحقائبها المختلفة مع بداية العام الدراسي الجديد، وإنشاء نقاط التطعيم بالمستشفيات الجامعية وداخل الجامعات.

الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أكد أن مصر وفرت جميع انواع اللقاحات وأنفقت 400 مليون دولار لذلك، موضحا أنه لا يوجد دواء رسمي سجل عالميا لعلاج كورونا، ولكن المتاح حاليا في كل دول العالم هي أدوية لأمراض أخرى تستخدم لعلاج وتقليل الأعراض الجانبية.

وأوضح مستشار الرئيس، أن جميع أدوية بروتوكولات العلاج الخاصة بـ كورونا تنتج بمصر من خلال 152 شركة دواء مصرية ودولية.

توفير لقاحات كورونا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، أنه لا يوجد شك في أن مصر والحكومة، لعبت دورا عظيما في توفير هذا الكم الهائل من لقاحات كورونا، لمواجهة الجائحة، موضحا أن تلك الجهود قوبلت بالتقليل والمعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي شككت في جدوى اللقاحات، ولكن مع بداية استخدام اللقاحات وانتشارها، تبين مدى زيف هذه الادعاءات.

حملات التطعيم

وأوضح أبو دومة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإجراءات الحكومية جعلت هناك التزام من الموظفين في المنشآت الحكومية وقطاعات الدولة بالتطعيم بلقاحات كورونا، بجانب قرارات منع الطلاب من دخول الجامعات في حال عدم الحصول على اللقاح، وحملات التطعيم المتنقلة التي تجوب القرى، وتستهدف تجمعات المواطنين.

خلق الوعي

وأكد أن كل تلك الإجراءات أسهمت بشكل كبير في إنجاز عملية التطعيم، مشيرا إلى أن الجزء المتبقي وهو دورنا جميعا، هو توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام الوطني، وعبر منصاته المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على المواطنين بضرورة أخذ اللقاح من أجل مصلحتهم وأبنائهم.