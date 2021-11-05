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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. والمؤسسات تحذر الجماهير من التعصب الرياضي

الدعاء
الدعاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى المهمة، نرصد أبرزها في تقرير النشرة الدينية.

الأزهر عن التعصب الرياضي: زوال مسجد أولى عند الله من نشوب الفتنة

قبل لقاء القمة.. مفتي الجمهورية محذرا من التعصب: أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا

المؤسسات الدينية للاعبى الأهلى والزمالك والجماهير: التعصب مذموم دينيا ويهدد السلم المجتمعي


يلتقي النادي الأهلى نظيره الزمالك، في مباراة القمة 123 المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، وكثيرًا ما تشهد مباريات كرة القدم حالة من التعصب الرياضي المبالغ فيه سواء بممارسة الشتم أو القذف أو النقد الجارح وقد يصل إلى أمور أخرى أشد كالإيذاء البدني والمادي، وتخريب المنشآت، فالتعصب الكروي يفقد مشاهدة كرة القدم المتعة والإثارة.

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علي جمعة: من يعمر الدنيا دون الآخرة كالأعرج السائر على قدم واحدة


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الله خلق العباد من أجل العبادة والعمارة والتزكية، وعلى المسلم أن يحصل سعادة الدارين، الدنيا والآخرة.

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صلاة الاستسقاء.. حكمها وكيفيتها ووقتها ودعاؤها


كيفية صلاة الاستسقاء .. لا يعرف الكثيرون أحكام صلاة الاستسقاء وهل يجوز للنساء أن تؤديها، وصفة خطبة الاستسقاء ، فـ صلاة الاستسقاء سنة قد فعلها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب الناس ويذكرهم ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى خطب الناس وذكرهم ورفع يديه ودعا وقال: «اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً طبقاً عاماً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل تحيي به البلاد وتسقي به العباد.. » إلى آخر دعواته الكثيرة عليه الصلاة والسلام.

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إذا نام المصلي طوال الخطبة.. هل تحسب له جمعة؟


إذا نام المصلي طوال خطبة الجمعة هل تحسب له جمعة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. يفك الكرب ويفتح الرزق


أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم ، من أكثر الأمور التي يكثر البحث في يوم الجمعة لتفريج الهموم وإزالة الكروب التي يتعرض لها المسلم في حياته اليومية، ولذلك يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.

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دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة


دعاء يوم الجمعة للمهموم .. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع من الجميل أن يحافظ الإنسان على الدعاء فيه، حيث في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، ولا يوجد تخصيص لأدعية وأذكار في الجمعة وليلتها إلا ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الصلاة عليه، وقراءة سورة الكهف، وعلى المسلم أن يدعو المسلم ما شاء من الأدعية، ويتحرّى ساعة الاستجابة.

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النشرة الدينية المؤسسات الدينية الجماهير الأهلي والزمالك التعصب الرياضي

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النشرة الدينية.. أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. والمؤسسات تحذر الجماهير من التعصب الرياضي

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