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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

صدى البلد

احتفت الفنانة هيفاء وهبي، بمداخلتها ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها علي عربية ترمس إثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد.

شاهد الفيديو:


وكتبت هيفاء خلال ستوري على صفحتها الرسمية بانستجرام: "المكالمة كانت علشان عربية الترمس وأنا نسيت الكلام لما سمعت السؤال".


وتحدثت الفنانة هيفاء وهبي خلال مداخلتها مع الإعلامي شريف عامر، عن صورها أمام عربة الترمس في بورسعيد.


وقالت: "حاجة طلعت طبيعية، وحسيت العربة من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيه، ولم أكن أعلم إنها ستكون تريند".


وأضافت: "حبيت بورسعيد بعد الحفلة وحبيت اتعرف عليها واتمشى فيها، عجبتبي عربة الترمس واهتمام الراجل بيها والترمس حلو جدا.. صاحب العربة قال مش هيبيع من الترمس تاني بعد ما أكلت منه".


وأكدت الفنانة هيفاء وهبى أنها كانت كثيراً ما تسمع عن بورسعيد ولكن لم يسبق لها زيارتها من قبل، مشيرة إلى أنها لم تترد في الموافقة على الغناء في حفلة بمحافظة بورسعيد.

 

وأوضحت الفنانة هيفاء وهبى، أنها حصلت على ترحيب واستقبال كبير من الجمهور البروسعيدي، مؤكدة أن الشعب البورسعيدي غير متكلف في معاملاته، مكملة أن هذه الحفلة لن تكون الأخيرة وأنها سترحب بأي حفلات لها بهذه المحافظة الجميلة.


ولمزيد من التفاصيل حول هيفاء وهبي على عربة الترمس بفستان سواريه شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

 

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