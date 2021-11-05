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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

250 شاب وفتاة يشاركون في مارثون ضمن الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية)، مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتنشيط الرياضة في المجتمع وتطوير البرامج الرياضية لتلاميذ المدارس.
 

وشهد انطلاق إشارة البدءـ الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وبدأت فاعليات الماراثون من أمام مبنى محافظة القليوبية ببنها وحتى مركز شباب جمجرة الكبرى.
 

شارك في الماراثون 250 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية وطلاب المدارس على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع و شباب القليوبية.
 

من ناحية اخري شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية ببنها حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المدينة. 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التوصية بغلقها لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، بعد مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، وتم تحرير عدد ٦ محاضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحيه ، وتحرير 18محضر لعدم حمل شهاده صحيه للمشتغلين بالأغذية
كما تم اعدام 156كيلو جرام من اغذيه تالفه من مصنعات اللحوم وهوالك حلاوه طحنيه وخبز وضبط نص طن من فول السوداني ، 220 كيلوجرام من دهن حيواني غير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه اي بيانات ، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغني علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.
وجاءت الحملة في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

القليوبية الشباب والرياضة محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم الإسبوع الرياضي

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