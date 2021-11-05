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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتدى الصدر يوجه رسالة عاجلة إلي الحشد الشعبي ومتظاهرى بغداد

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدي الصدر، إلي ضرورة وقف الأحداث الدائرة أمام المنطقة الخضراء بغداد حيث قال: “لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الإنتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة”.

 

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: “كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا”.

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وتابع: “ثم أوجه كلامي للمتظاهرين، وأقول: الحشد الشعبي حشد جهاد، وأمنيتي أن لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما أن حقوق أفرادهم المنضبطين ستدافع عنها، وشهداؤهم ضد الإرهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم.. فلتحافظوا على تاريخكم، وستكون (حكومة الأغلبية الوطنية) مدافعة عنكم، بعيدا عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية”.

 

واختتم: “كما إن الصدام بين قواتنا الأمنية أمر مستهجن، فأنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة الوطن”.

العراق الحشد الشعبي المنطقة الخضراء مقتدي الصدر التيار الصدري

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