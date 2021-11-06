عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

سفاح الصين
سفاح الصين

لاتزال حالات الجريمة والفزع منتشرة في العديد من الدول، فبعد حادث الإسماعلية المروع الذي أثار جدلا واسعا في كل أنحاء الجمهورية، ظهر شاب في أحد شوارع الصين يحمل ساطور ويضرب كل من يقابله بشكل عشوائي .

عنصر إجرامي

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين ان ذلك الشاب يمثل عنصر إجرامي يجب علي قوات الشرطة ضبطه في اسرع وقت.

ووجه الشاب الصيني عدد من الضربات العشوائية لكل من يمر من امام عيناه ولم يقوم اي شخص بماجمته او محاول ايقافه بل اكتفي الاهالي بالمشاهدة فقط وفي لحظة مفاجئ تدخل شخص يقود سيارة ونجح في صدم الشاب صاحب الساطور وإسقطه أرضاً ووُصفه الناس بالشهم والشجاع.

بعد قتل صديقه ... شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

حادث الإسماعلية رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصين الفزع حادث الإسماعلية المروع شوارع الصين

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

مسجل خطر بالفيوم يحتجز أبناءه دروعا بشرية للهرب بعد محاولته قتل زوجته

اسشاري طب نفسي يوضح أسباب ارتكاب الشخص جريمة قتل.. فيديو

ترشيحاتنا

وليد صلاح عبد اللطيف: لاعبو الزمالك لم يحضروا أمام الأهلي

7 أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء

دفن زوجته في حجرة منذ شهر .. خط الفيوم يمثل الجريمة أمام النيابة العامة

زمهلاوية.. هنيدي لريهام حجاج: انتي دبلوماسية ومش عايزة تزعلي حد منك.. فيديو

حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني ولاعبي الزمالك.. وشكوى ضد جماهير الأهلي

نفذت تعليمات المدرب.. أكرم توفيق يكشف كيف نجح فى إيقاف بنشرقي بمباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

عبد العال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ