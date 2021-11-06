فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

لاتزال حالات الجريمة والفزع منتشرة في العديد من الدول، فبعد حادث الإسماعلية المروع الذي أثار جدلا واسعا في كل أنحاء الجمهورية، ظهر شاب في أحد شوارع الصين يحمل ساطور ويضرب كل من يقابله بشكل عشوائي .

عنصر إجرامي

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين ان ذلك الشاب يمثل عنصر إجرامي يجب علي قوات الشرطة ضبطه في اسرع وقت.

ووجه الشاب الصيني عدد من الضربات العشوائية لكل من يمر من امام عيناه ولم يقوم اي شخص بماجمته او محاول ايقافه بل اكتفي الاهالي بالمشاهدة فقط وفي لحظة مفاجئ تدخل شخص يقود سيارة ونجح في صدم الشاب صاحب الساطور وإسقطه أرضاً ووُصفه الناس بالشهم والشجاع.

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