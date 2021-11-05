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رئيس التحرير
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ديني

اعتماد محمود خليل بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة بأوقاف القاهرة

محمود خليل
محمود خليل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة  قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور  محمود خليل سيد خليل بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة .

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد ، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها ، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي ، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها ، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون ، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها .
نص قرار الوزير

وهذا نص القرار  رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١م :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له 0
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .
- وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .
- وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 
وتحقيقًا للشمول المالي .
 

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