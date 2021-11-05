البورصة المصرية| الأسهم تخسر 11 مليار جنيه.. EGX70 يهبط 6%.. ارتفاع أداء 6 قطاعات وتراجع 11أخرى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11612.84 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.10% ليغلق عند مستوى 2164.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.65% ليغلق عند مستوى 3146.03 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 13619.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4267.82 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 735.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 30.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.254 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.778 مليار ورقة منفذة على 251 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 76.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 14.2%، والعرب على 9.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 548.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 52.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.9%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع أداء 6 قطاعات في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على رأسها الخدمات التعليمية، أعقبه قطاع البنوك، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وارتفع قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه، أعقبه قطاع الموارد الأساسية، يليه قطاع خدمات النقل والشحن، ثم قطاع العقارات، كما تراجع قطاع مواد البناء، أعقبه قطاع التجارة والموزعون، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.