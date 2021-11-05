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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي: تهميش المعلم وسقوط القدوة أسلحة فتاكة لضرب الحضارات

الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى

حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفا على برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى.

 

وقال الفنان محمد صبحي، أذا اردت أن تقتل أمة؛ فعليك إهمال قيمة المعلم، وتهميش دور المرأة، وأن تُسقط القدوة.

 

وتابع محمد صبحي قائلا:"تهميش المعلم وسقوط القدوة أسلحة فتاكة لضرب الحضارات".

 

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أن الجهل هو الآفة الكبرى التى تعاني منها المجتمعات، محذرا من بيع الزمن بسعر بخس.

 

السوشيال ميديا


وأوضح الفنان محمد صبحى أن الشعوب العربية تستخدم الموبايل والسوشيال ميديا بشكل خاطئ، قائلا: لم أجد أحدا ممسكا بهاتفه في أثناء إحدى زياراتى إلى لندن، وجلست فى أحد المقاهى، والجميع كان يقرأ الكتب أو الجرائد".

 

لفنان محمد صبحى لفنان الكبير محمد صبحي دور المرأة تهميش دور المرأة قيمة المعلم

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