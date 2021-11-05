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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي: الرئيس السيسي جريء في رفع الدعم ولم يخش على شعبيته

الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى

حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفا على برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى.

 

وقال الفنان محمد صبحي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخش على شعبيته، واقتحم ملف الدعم بجرأة شديدة، لصالح بناء الدولة.

وأضاف محمد صبحى أن هناك جزءا من الشعب المصري يلتهم كل الإنجازات، متابعا أنه لا توجد مشكلة في رفع الدعم وهذه جرأة لم تحدث في أزمنة عديدة.

إلغاء الدعم جاء عبر عدة مراحل

وتابع الفنان محمد صبحي، أن إلغاء الدعم جاء عبر عدة مراحل، مرجعا السبب في ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار الذي يلتهم أي زيادات في الرواتب.

وطالب محمد صبحى، من الجميع، بالوعي، والامتناع عن شراء سلعة لفترة ما؛ حتى تتراجع أسعارها مجددا، نظرا لعدم الإقبال عليها.

الفنان الكبير محمد صبحي الفنان محمد صبحى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الدعم الشعب المصري

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