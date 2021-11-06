عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

ضبط طن لحم حمير
ضبط طن لحم حمير

شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة تموينية، تمكنوا خلالها من ضبط ٤ أشخاص وبحوزتهم ٤ حمير، بينها اثنان مذبوحان ولحوم مقطعة جاهزة للبيع، داخل مزرعة كلاب.

شاهد الفيديو:


وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العقيد شريف حمادة، رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن، يفيد بضبط ٤ حمير بينها اثنان مذبوحان جاهزان للبيع، وكمية أخرى من اللحوم  وزنت حوالي طن، مقسمة إلى لحم مفروم  وزن حوالي ٦٠٠ كيلو و٨٥ كيلو لحوم حمير مجمدة معبئة بأطباق بعد تقطيعها، بالإضافة إلى ٨٠ كيلو رأس حمير و٤٦ كيلو ريش وكمية كبيرة من الأحشاء، كما تم ضبط حمارين أحياء داخل مزرعة كلاب بمنطقة الكيلو ٦ بطريق بورسعيد.


كما شارك رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الشرطة ومعاونيه، والذين قاموا بضبط كل من “معاذ. ن. ص. ع”، ٢٣ سنة،  صاحب المزرعة مقيم المرحلة الخامسة، وشقيقه التوأم “معتز"، ٢٣ سنة، و"عبد الله. إ. م. ع"، ٢٧ سنة، مقيم الدبابات مركز أبو عطوة.
ولمزيد من التفاصيل حول ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب، شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

موضوعات متعلقة

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بيقول العيال مش عياله.. سيدة تعرضت للتهديد والتشهير من طليقها

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

بسبب الحروب والعنف.. أول تحرك من تويتر ضد إثيوبيا‎‎

مدرب الأهلي السعودي يفضل الوديات على المعسكر الخارجي في فترة التوقف

المحرصاوي: أطباء جامعة الأزهر ضربوا المثل والقدوة الطيبة في الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

مناسبة إنجليزية .. حقيقة احتفال محمد صلاح بفوز الأهلي على الزمالك بخماسية

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فيديو

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ