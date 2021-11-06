ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة تموينية، تمكنوا خلالها من ضبط ٤ أشخاص وبحوزتهم ٤ حمير، بينها اثنان مذبوحان ولحوم مقطعة جاهزة للبيع، داخل مزرعة كلاب.

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وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العقيد شريف حمادة، رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن، يفيد بضبط ٤ حمير بينها اثنان مذبوحان جاهزان للبيع، وكمية أخرى من اللحوم وزنت حوالي طن، مقسمة إلى لحم مفروم وزن حوالي ٦٠٠ كيلو و٨٥ كيلو لحوم حمير مجمدة معبئة بأطباق بعد تقطيعها، بالإضافة إلى ٨٠ كيلو رأس حمير و٤٦ كيلو ريش وكمية كبيرة من الأحشاء، كما تم ضبط حمارين أحياء داخل مزرعة كلاب بمنطقة الكيلو ٦ بطريق بورسعيد.



كما شارك رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الشرطة ومعاونيه، والذين قاموا بضبط كل من “معاذ. ن. ص. ع”، ٢٣ سنة، صاحب المزرعة مقيم المرحلة الخامسة، وشقيقه التوأم “معتز"، ٢٣ سنة، و"عبد الله. إ. م. ع"، ٢٧ سنة، مقيم الدبابات مركز أبو عطوة.

ولمزيد من التفاصيل حول ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب، شاهد الفيديو التالي..